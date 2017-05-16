السعودية تسجل أعلى معدل تاريخي لاستهلاك البنزين

شهد الطلب المحلي على البنزين وقود النقل الأول بالسعودية، ارتفاعا ملحوظا في شهر مارس الماضي ليرتفع من 577 ألف برميل باليوم في شهر مارس 2016، إلى حوالي 617 ألف برميل باليوم في شهر مارس 2017 بحسب جريدة الرياض.

وأكد الدكتور سليمان الخطاف، مدير مركز التكرير والبتروكيماويات بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، أن هذا الاستهلاك بلا شك كبير لدولة عدد سكانها 31 مليون نسمة، وبحاجة إلى دراسة الأسباب التي أدت إلى أن تصبح المملكة ثامن أكبر مستهلك للبنزين بالعالم، وتسبق دولا يبلغ عدد سكانها أضعافاً مضاعفة لسكان المملكة.

وأشار الخطاف إلى أن استهلاك 617 ألف برميل باليوم للبنزين بشهر مارس الماضي، هو أعلى استهلاك بتاريخ المملكة على الإطلاق، وارتفع استهلاك وقود الطائرات بين شهري مارس 2016 و2017م بحوالي 8 آلاف برميل باليوم وهي زيادة تشير إلى زيادة حركة الطيران بالمملكة.

وبين أن الربع الأول للعام الحالي 2017 شهد انخفاضا ملحوظا لاستهلاك المملكة للنفط، وبحسب تقرير أوبك الأخير فقد انخفض الاستهلاك المحلي بحوالي 120 ألف برميل باليوم عن مستويات الربع الأول لعام 2016.

وكانت المملكة استهلكت حوالي 2.2 مليون باليوم بالربع الأول للعام الماضي، وبذلك ينخفض استهلاك السعودية لهذا الربع إلى 2.08 مليون برميل باليوم وهي أرقام إيجابية.

وأضاف أن استهلاك المملكة بالربع الأول لعام 2015 كان حوالي 2.13 مليون برميل باليوم وفي الربع الأول لعام 2014 وصل الاستهلاك إلى 2.055 مليون برميل باليوم، وبهذا التراجع في الاستهلاك يصبح ترتيب المملكة العالمي باستهلاك النفط في المرتبة العاشرة بعد أميركا والصين وروسيا والهند واليابان وكندا والبرازيل وألمانيا وكوريا الجنوبية.

واعتبر الخطاف أن انخفاض استهلاك المملكة للنفط بشهر مارس الماضي كان ملفتا للنظر، بحيث وصل الاستهلاك إلى 2.13 مليون برميل باليوم، وهذا يعني أن الاستهلاك قد انخفض بحوالي 240 ألف برميل باليوم مقارنة بشهر مارس 2016 عندما كان الاستهلاك آنذاك 2.37 مليون برميل باليوم، أي أن الانخفاض باستهلاك النفط بشهر مارس قد وصل إلى 10%.