النفط يعزز مكاسبه تفاؤلا بتمديد اتفاق خفض الإنتاج

ارتفع النفط اليوم الثلاثاء مواصلا مكاسبه بعد إعلان السعودية وروسيا أكبر منتجين للخام سعيهما لتمديد اتفاق تخفيضات الإنتاج حتى نهاية مارس آذار 2018 وهو الأمر الذي لقي قبولا من منتجين آخرين.

وسجل خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 52.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش بارتفاع 25 سنتا أو 0.5 في المئة عن سعر الإغلاق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 24 سنتا ما يعادل 0.5 في المئة إلى 49.09 دولار للبرميل.

ومن أجل كبح تخمة المعروض قالت السعودية وروسيا إنهما اتفقتا على ضرورة تمديد اتفاق خفض الإمدادات بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة 9 أشهر حتى نهاية مارس 2018.

وقال وزير النفط الكويتي عصام المرزوق اليوم إن بلاده تدعم اقتراح السعودية وروسيا تمديد اتفاق خفض إمدادات النفط العالمية حتى مارس 2018.