التضخم في بريطانيا يفوق التوقعات والأعلى منذ 2013

أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم في بريطانيا سجل أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2013 في الشهر الماضي مما يبرز الضغوط المتزايدة على المستهلكين قبل الانتخابات العامة المقررة في الثامن من يونيو حزيران.



وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن أسعار المستهلكين زادت في أبريل نيسان 2.7% مقارنة بها قبل عام وتجاوزت توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة سنوية 2.6%.



تسارعت وتيرة التضخم في بريطانيا في الأشهر الأخيرة نتيجة لضعف الجنيه الاسترليني منذ وافق الناخبون في العام الماضي على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وارتفاع أسعار النفط الذي أجج التضخم في دول أخرى أيضا.



وباستبعاد أسعار النفط ومكونات أخرى تتسم بالتقلب الشديد مثل المواد الغذائية يكون التضخم الأساسي قد ارتفع إلى 2.4% وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2013 متجاوزا توقعات الاقتصاديين البالغة 2.2%.