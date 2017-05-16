وكالة الطاقة: توازن سوق النفط بأسرع من المتوقع

أكدت #وكالة_الطاقة_الدولية في تقريرها الشهري الذي صدر قبل قليل، على تسارع عملية عودة التوازن إلى #سوق_النفط، لا سيما مع تراجع إنتاج أوبك بـ535 ألف برميل يوميا في أبريل وهو أكبر انخفاض في 3 سنوات.

وافترض التقرير تراجع في #المخزونات العالمية بــ700 ألف برميل يوميا في الربع الثاني، وذلك في حال ثبات إنتاج أوبك عند مستويات أبريل، وعدم حدوث تغيير من المنتجين الآخرين.

ومن الأمور الإيجابية الأخرى التي أوردتها الوكالة في تقريرها هي أن معروض النفط العالمي، تراجع بنحو 140 ألف برميل يوميا في أبريل. كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2017 عند 1.3 مليون برميل يوميا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من #النفط_الصخري للشهر السادس على التوالي في يونيو، وذلك في ضوء استمرار ارتفاع عدد منصات الحفر وزيادة نشاطها مع بقاء نطاق أسعار النفط حول الـ50 دولارا للبرميل.

كما توقعت الوكالة ارتفاع الإنتاج من النفط الصخري بنحو 122 ألف برميل يوميا إلى 5.4 ملايين برميل يوميا، ليرفع بذلك إجمالي إنتاج الولايات المتحدة إلى نحو 9.5 مليون برميل يوميا أي أقل بـ100 ألف برميل من مستوياته التاريخية التي سجلها في مايو 2015.

يذكر أن عدد منصات حفر النفط سجلت 17 أسبوعا متتاليا من الارتفاع لتتضاعف في أقل من عام وتقف عند 712 منصة.