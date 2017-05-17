ارتفاع مخزونات النفط الأميركية 882 ألف برميل في أسبوع

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة غير متوقعة الأسبوع الماضي في حين تراجعت مخزونات البنزين وارتفعت مخزونات المشتقات الوسيطة.



وقال المعهد إن مخزونات الخام زادت بمقدار 882 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 12 مايو أيار لتصل إلى 523.4 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.4 مليون برميل. وانخفضت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بواقع 539 الف برميل.



وزاد استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 590 ألف برميل يوميا.



وأشارت بيانات معهد البترول إلى أن مخزونات البنزين هبطت 1.8 مليون برميل مقارنة مع انخفاض قدره 700 ألف برميل توقعه محللون في استطلاع لرويترز.



وزادت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.8 مليون برميل مخالفة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.



ووفقا لتقرير معهد البترول ارتفعت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بواقع 918 ألف برميل يوميا لتصل إلى 8.3 مليون برميل يوميا.

النفط يهبط متأثرا بزيادة المخزونات

وتراجعت أسعار النفط بعد بيانات أظهرت زيادة مخزونات الخام الأميركية، ما أثار مخاوف من استمرار تخمة المعروض في الأسواق رغم جهود كبار المنتجين مثل السعودية وروسيا لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 06:47 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.4% إلى 51.45 دولار للبرميل.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.6% إلى 48.39 دولار للبرميل.

وكان خام برنت وصل إلى 52.63 دولار للبرميل يوم الاثنين، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 49.66 دولار للبرميل بعد اتفاق السعودية وروسيا على ضرورة تمديد اتفاق خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بواقع 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018.