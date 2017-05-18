الجزائر: معظم دول "أوبك" تريد تمديد خفض الإنتاج 9 أشهر

قال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة إن غالبية أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" يدعمون التمديد المقترح لاتفاق خفض إنتاج النفط العالمي تسعة أشهر.



وأبلغ الوزير الجزائري، الصحفيين بعد اجتماع مع نظيره الروسي في موسكو، "غالبية الدول تدعم المقترح الروسي السعودي."



وقال إن الجزائر تؤيد تمديد اتفاق خفض الإنتاج تسعة أشهر حتى نهاية مارس آذار 2018 ، مضيفا أن نسبة الالتزام بالاتفاق الحالي الذي يستمر حتى نهاية يونيو تبلغ 95% .