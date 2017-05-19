آمال تمديد اتفاق أوبك تقفز بخام برنت فوق 52 دولارا

واصلت أسعار النفط ارتفاعها مع تلميح كبار الدول المنتجة للخام إلى أنها ستمدد العمل بتخفيضات الإنتاج لتقليص تخمة المعروض المستمرة في الأسواق العالمية.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 28 سنتا أو 0.5% ليبلغ عند التسوية 52.79 دولار للبرميل. وكان الخام قد ارتفع في وقت سابق لأعلى مستوى له منذ 21 أبريل نيسان ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي تقارب نسبتها 4%.

وارتفع الخام الأميركي 29 سنتا أو 0.6% ليبلغ عند التسوية 49.64 دولار للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 26 أبريل/نيسان. ويتجه الخام

لتسجيل صعود أسبوعي نسبته نحو 4% أيضا.

ويزداد مراقبو السوق ثقة بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها من بينهم روسيا سيمددون اتفاق خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار 2018.

وقال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت، أكبر منتج للنفط في روسيا، للصحافيين في برلين إن الشركة ستلتزم بالاتفاقات مع أوبك بخصوص تخفيضات الإنتاج.

وقالت الجزائر، التي لعبت دوراً رئيسياً في حشد الدعم لاتفاق أوبك العام الماضي، إن معظم الدول المشاركة في الاتفاق تدعم تمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر.

وقال وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة للصحافيين عقب اجتماعه مع نظيره الروسي في موسكو "غالبية الدول تدعم المقترح الروسي السعودي".

وارتفع الخامان القياسيان بعد أنباء عن تراجع مخزونات الخام والإنتاج في الولايات المتحدة. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس إن مخزونات الخام تراجعت 1.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 12 مايو/أيار إلى 520.8 مليون برميل.