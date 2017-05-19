روسنفت الروسية: مستعدون للمنافسة بعد انتهاء اتفاق النفط

قال إيجور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إن أكبر شركة نفط مدرجة في العالم من حيث الإنتاج تعكف على الاستعداد للمنافسة في أسواق النفط العالمية، بعد انتهاء سريان اتفاق خفض الإنتاج مع أوبك.

وتلعب روسنفت دوراً أساسياً في جهود روسيا الرامية للوفاء بالتزاماتها في اتفاق أوبك، الذي وعدت فيه موسكو بخفض الإنتاج 300 ألف برميل يوميا.

وكانت روسيا، التي التزمت بالخفض كاملا في أبريل/نيسان، اتفقت مع السعودية في وقت سابق من الأسبوع الحالي على ضرورة تمديد الاتفاق إلى مارس/آذار 2018.

وقال سيتشن خلال زيارته برلين لافتتاح مكتب وحدتها روسنفت دويتشلاند إن روسنفت ستضع خططتها هذا العام، بحيث تكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية عندما ينتهي أجل الاتفاق.

وأضاف سيتشن "سنرسم خطة عملنا حتى نهاية العام بطريقة تجعلنا نلتزم بالاتفاقات وفي نفس الوقت نولي اهتماما خاصا بالحقول الناضجة حتى لا نخسر موارد نفطية ونتخذ الترتيبات اللازمة لتدشين حقول جديدة، ومن ثم إذا انتهى الاتفاق نكون مستعدين للمنافسة في الأسواق دون خسارة حصتنا السوقية."

وأضاف أن الشركة تقلل الإنتاج في حقولها الجديدة بناء على اتفاق أوبك ولا تمس الحقوق الناضجة، نظراً لاحتمال عدم عودتها إلى كامل طاقتها بعد الخفض.

وأكد سيتشن مجددا أنه ينبغي لروسيا والسعودية وضع آليات تتيح خروجا "سلسا" من الاتفاق عندما ينتهي أجله لتجنب صدمات السوق.

وقال رداً على سؤال عما إذا كانت السوق ستستعيد توازنها بحلول موعد انتهاء الاتفاق، وما إن كانت الحاجة ستستدعي تمديده مجددا "لن أفكر فيما بعد مارس من العام المقبل".

وأضاف "ينبغي أن نرى كيف سيكون أداء النفط الصخري في الولايات المتحدة".