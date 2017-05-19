لجنة من أوبك تدرس تعميق وتمديد تخفيضات النفط

قالت مصادر بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، اليوم الجمعة، إن لجنة من المنظمة تدرس سيناريوهات الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل لتحديد سياسة الإنتاج تدرس خيار تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تقوده أوبك وتعميق التخفيضات.

واجتمع مسؤولون ممثلون للدول الـ13 الأعضاء في أوبك بجانب مسؤولين من الأمانة العامة للمنظمة بفيينا يومي الأربعاء والخميس لبحث أوضاع السوق.

وذكر مصدران من أوبك أنه كان من المقرر الانتهاء من الاجتماع، الذي يعرف باسم مجلس اللجنة الاقتصادية، أمس الخميس لكن سيتم اختتامه في وقت لاحق اليوم.

وقال أحد المصادر "لم نتفق على السيناريوهات النهائية".

وأشار مصدر ثان إلى أن تعميق تخفيضات الإمدادات خيار يعتمد على تقديرات نمو الإمدادات من خارج المنظمة والنفط الصخري.

ويسبق هذا اللقاء اجتماع وزراء النفط بالدول الأعضاء في أوبك وعدد من المنتجين المستقلين في 25 مايو/أيار لاتخاذ قرار بخصوص تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط لما بعد يونيو/حزيران.

وكانت أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين اتفقوا في الأصل على خفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر تبدأ من الأول من يناير/كانون الثاني لدعم السوق.

ووجدت أسعار النفط التي يجري تداولها قرب 53 دولارا للبرميل دعما في خفض الإنتاج لكن ارتفاع مستوى المخزونات وإمدادات المنتجين غير المشاركين في الاتفاق يحد من ارتفاع الأسعار، وهو ما يعزز مبررات تمديد الاتفاق.