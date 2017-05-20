الشركات الأميركية تزيد حفارات النفط للأسبوع الـ18

زادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الثامن عشر على التوالي في ثاني أطول زيادة مسجلة وسط توقعات بأن ارتفاع أسعار الخام يشجع الشركات على تعزيز إنتاج النفط الصخري الشهري إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015.



وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة الجمعة إن الشركات أضافت ثمانية حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي 19 مايو ليصل العدد الإجمالي إلى 720 وهو أعلى مستوى منذ ابريل 2015.



وذلك أكثر من مثلي مستوى الأسبوع المناظر قبل عام عندما كان عدد الحفارات العاملة لا يزيد على 318، بحسب وكالة رويترز للأنباء.



وهذه ثاني أطول فترة زيادات أسبوعية وفقا لبيانات بيكر هيوز التي تعود إلى عام 1987. كانت الشركات زادت عدد الحفارات لـ19 أسبوعا متتاليا حتى أغسطس 2011.



وانتعشت العقود الآجلة للخام الأميركي هذا الأسبوع لتسجل نحو 50 دولارا وليتجه عقد أقرب استحقاق صوب الارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي. ويتوقع المستثمرون أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون الآخرون تخفيضات الإنتاج لتستمر خلال العام القادم.



وتجتمع أوبك والمنتجون الآخرون في 25 مايو للبت في تمديد التخفيضات الهادفة إلى تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام.



كانت بيانات حكومية أظهرت يوم الاثنين أن من المتوقع أن يزيد الإنتاج الصخري الأميركي للشهر السادس على التوالي في يونيو ليصل إلى 5.4 مليون برميل يوميا وهو ما سيكون أعلى مستوى منذ مايو 2015.