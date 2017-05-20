النفط عند أعلى مستوى في شهر مع توقع تمديد الاتفاق

ارتفعت أسعار النفط الجمعة لتختم أسبوعا ثانيا من المكاسب بفعل تنامي التوقعات بأن تتفق أوبك والمنتجون غير الأعضاء على تمديد تخفيضات الإنتاج عندما يجتمعون الأسبوع القادم.



وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 1.10 دولار بما يعادل 2.1 % عند 53.61 دولار وهو أعلى سعر تسوية لخام القياس العالمي منذ 18 ابريل. وزاد سعر الخام الأميركي 98 سنتا إلى 50.33 دولار وهو أعلى إغلاق منذ 19 ابريل.



وارتفع الخام الأميركي 5.2 % على مدى الأسبوع في حين صعد برنت 5.4 %.



وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا في 25 مايو أيار ومن المتوقع أن يقرروا تمديد خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس 2018.



وتحاول الدول المنتجة بقيادة أوبك تقليص تخمة المعروض العالمي من الخام وسط صعوبات بسبب الطلب الضعيف وتنامي الإنتاج في مناطق أخرى ولاسيما في الولايات المتحدة. وتدرس لجنة لأوبك تعميق التخفيضات في محاولة لتعزيز الأسعار.