ما هي فوائد تمديد تخفيضات النفط حتى الربع الأول 2018؟

أعرب وزير الطاقة القطري، محمد السادة، عن تفاؤله من أن يؤدي تمديد تخفيضات إنتاج النفط العالمية بعد يونيو إلى تعزيز استقرار السوق، مشيراً إلى فوائد مواصلة الخفض حتى مارس 2018.

وقال السادة في بيان "نحن متفائلون بأن تمديد العمل بالاتفاق إلى النصف الثاني من العام الحالي سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق، نظراً للارتفاع المتوقع في الطلب في الربعين الثالث والرابع" بجانب التحسن التدريجي للوضع الاقتصادي العالمي.

وأضاف "نرى أيضا فوائد في تمديد العمل بالاتفاق إلى الربع الأول من 2018 حين ينخفض الطلب لأسباب موسمية".

وذكر السادة أن عدداً من منتجي النفط أبدوا دعمهم لتمديد الاتفاق في الأيام الأخيرة وأن عملية استعادة التوازن بين العرض والطلب بدأت تكتسب زخما بعد نحو ثلاث سنوات من ارتفاع مخزونات النفط.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وبعض منتجي النفط خارجها يوم 25 مايو في فيينا لاتخاذ قرار بخصوص سياسة الإنتاج.