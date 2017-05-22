وزير الطاقة السعودي في بغداد لبحث تمديد اتفاق النفط

يتوجه وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إلى بغداد، لمناقشة تمديد خفض الإنتاج مع نظيره العراقي "جبار اللعيبي"، قبل عقد مؤتمر أوبك الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الأعضاء في أوبك في فيينا، لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج التي جرى الاتفاق عليها في ديسمبر الماضي، مع مجموعة من المنتجين المستقلين من بينها روسيا.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أكد الأسبوع الماضي إن بلاده تؤيد تمديد الاتفاق الحالي لكنه لم يحدد المدة. فيما أعلن "جبار اللعيبي" سابقا أن العراق يدعم التمديد لمدة 6 أشهر.

وكانت اسعار النفط ارتفعت مدفوعة بتقارير ترجح ليس فقط تمديد خفض الانتاج لما بعد 2017 بل وتعميقه أيضا لتقليص الإمدادات في السوق ورفع الأسعار. ولقيت السوق دعما من تصريحات وزير الطاقة السعودي بوجود تعاون كامل من الجانب الروسي لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

واكد الفالح أن تمديد التخفيضات الحالية وانضمام بضعة منتجين صغار آخرين، سيكفي لتقليص المخزونات.

وأفادت كلمة لوزير النفط العراقي جبار اللعيبي بأن العراق خفض إنتاجه بالقدر المقرر في إطار الاتفاق المبرم بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء نهاية العام الماضي لكنه ما زال مستعدا لتلبية نمو الطلب على الخام في المستقبل.

وبحسب الكلمة التي ألقاها نيابة عنه فلاح العامري رئيس شركة تسويق النفط العراقية (سومو) خلال مناسبة بلندن "العراق كثاني أكبر منتج في أوبك يؤكد تحقيقه خفض الإنتاج وقد أعلن في الفترة الأخيرة استعداداه لتمديد اتفاق الخفض".

كان أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون بقيادة روسيا قد اتفقوا العام الماضي على خفض إنتاج النفط نحو 1.8 مليون برميل يوميا لتقليص تخمة مخزونات الخام ورفع الأسعار. وبموجب الاتفاق وافق العراق على خفض إنتاجه النفطي 210 آلاف برميل يوميا.