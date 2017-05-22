الفالح: توافق على تمديد خفض إنتاج النفط لـ 9 أشهر

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ساعدت في تحقيق توازن في السوق وتدعم تعافيا لصناعة الخام لكنه ليس تعافيا كاملا.

وكان الفالح يتحدث في بغداد قبل أن يتوجه إلى فيينا حيث ستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول هذا الأسبوع لتقرير ما إذا كانت ستمدد تخفيضات الإنتاج التي من المقرر أن تنتهي في الثلاثين من يونيو بحسب رويترز.

وفي هذا السياق، أعرب الفالح عن تفاؤله بمستويات الالتزام التي حققها العراق في شهر أبريل، مؤكداً أنه تلقى وعوداً من وزير النفط العراقي أن يصل الالتزام إلى 100% من جانب بلاده في شهر مايو.

ومن جانب آخر، ناقش الفالح خيارات فتح السوق العراقية أمام القطاع الخاص السعودي، سواء في قطاع المقاولات أو الاستثمار في البنية التحتية والبنية الصناعية.

واعلن وزير النفط العراقي جبار اللعيبي موافقة بلاده على تمديد خفض انتاج النفط مدة 9 اشهر، الامر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) في نوفمبر.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser وزير النفط العراقي جبار اللعيبي

وقال اللعيبي في مؤتمر صحافي مشترك مع الفالح في بغداد "نحن متفقون مع المملكة وتوجهاتها في استمرار خفض الانتاج الذي اتفقنا عليه في منظمة اوبك، لفترة تسعة اشهر" بحسب فرانس برس.

وزيارة الوزير السعودي غير المعلنة هي الاولى لوزير طاقة منذ اكثر من 3 عقود بحسب المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد.

بدوره، قال الفالح ان "موضوع الساعة هو البترول وما سيتم طرحه في اجتماع فيينا الايام القادمة عندما تجتمع دول المنظمة والدول المنتجة الاخرى من خارج المنظمة".

واضاف "بعد الاتفاق التاريخي في نوفمبر الماضي الذي اعادة التوازن للاسواق بدات صناعة النفط تتعافى بشكل كبير لكن ليس بشكل تام".

واوضح "ما زال مستوى الاحتياطات والمخزون النفطي اكثر من المستوى المطلوب الذي استهدفته مجموعة المنتجين".

وتابع الوزير "اتفقنا بعد الكثير من المباحثات ان الافضل ان يكون التمديد تسعة اشهر الى نهاية مارس 2018 ".

وكانت السعودية وروسيا أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، اكدتا في بيان مشترك الاثنين انهما تؤيدان تمديدا لاتفاق خفض الانتاج النفطي حتى مارس 2018.

واكد الفالح ان "الاتفاق يكاد ان يكون محتملا للوصول الى ما نصبو اليه في فينا" لكنه شدد على ان "هذا لا يلغي النقاشات التي ستتم في فيينا والتي قد تتطرق الى اقتراحات اخرى". وتابع "سنبقى منفتحين تجاه اي اقتراح اخر".