"أوبك" تبحث التوصية المزدوجة: تمديد الخفض وتعميقه

ارتفعت أسعار عقود النفط بحوالي 1% في جلسة اليوم إثر تصريحات وزير الطاقة السعودي، حول تمديد التخفيضات الحالية وانضمام منتجين صغار آخرين، وأن ذلك سيكفي لتقليص المخزونات.

وقال الفالح إن الالتزام بتخفيضات إنتاج أوبك يتحسن، وهناك تعاون كامل من الجانب الروسي لتمديد اتفاق خفض الإنتاج.

كما يجري اليوم وزير الطاقة السعودي مشاورات في بغداد مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ووزير النفط جبار اللعيبي بهدف الاتفاق بشأن تمديد خفض الإنتاج قبل عقد مؤتمر أوبك يوم الخميس المقبل.

وقالت مصادر إن خيار تعميق خفض الإنتاج خضع للنقاش أيضا قبيل اجتماع أوبك وحلفائها في فيينا المقرر يوم 25 مايو/أيار.