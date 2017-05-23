ماذا قال وزراء النفط قبيل اجتماع فيينا بعد غد؟

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، إن بلاده تؤيد تمديد تخفيضات إنتاج النفط لفترة جديدة.

أضاف الوزير قبيل اجتماع لمنظمة البلدان لمصدرة للبترول (أوبك) أنه متفائل بشأن الاجتماعات التي عقدت بين المملكة العربية السعودية وروسيا.

وأشار المزروعي إلى أن التمديد السابق ساعد على إحداث توازن في السوق والمحافظة على متوسط للأسعار، بحسب ما ورد في "رويترز".

من جهته، أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح يوم أمس أن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ساعدت في تحقيق توازن في السوق، وتدعم تعافيا لصناعة الخام لكنه ليس تعافيا كاملا.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي قد أعلن موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط مدة 9 أشهر، الأمر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر.

المرزوق: ليس الجميع موافقاً على تمديد الاتفاق 9 أشهر

من جهته، قال وزير النفط الكويتي، إن منتجي النفط سيبحثون في اجتماعهم الأسبوع الجاري تمديد خفض إمدادات الخام لمدة 6 أو 9 أشهر، موضحا أنه ليس جميع الدول تقر التمديد لمدة تسعة أشهر.

وأوضح عصام المرزوق، قبل توجهه لفيينا لحضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الخميس، "وافقنا على الستة أشهر، بعض الدول وافقت على ستة أشهر على أن تجري مراجعة في نوفمبر للتمديد ثلاثة أشهر أخرى".

وتابع "من واقع ما سمعته ومن بعض البيانات الصحافية أعلن الوزيران العراقي والإيراني تفضيلهما التمديد لمدة 6 أشهر ليس الجميع موافقا على (التمديد) تسعة أشهر".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تعميق تخفيضات الإنتاج محل دراسة، نفى المرزوق هذه الأنباء نفياً قاطعاً.

وقال إن المملكة العربية السعودية تحدثت إلى ثلاث دول لم تشارك في التخفيضات إلى الآن هي النرويج وتركمانستان ومصر، وأبدوا جميعا استعدادا للمشاركة في التخفيضات.

وزارة النفط النرويجية: لا نية لدينا لخفض إنتاج النفط

من جهتها، نفت وزارة النفط والطاقة النرويجية اليوم أي نية لدى النرويج لخفض إنتاجها النفطي.

وقالت الوزارة في بيان "تجري الوزارة حوارا جيدا مع الدول الأخرى بخصوص سوق النفط. لسنا في وضع يُطرح فيه تنظيم الإنتاج على جدول أعمال النرويج".

الفالح: تخفيضات أوبك ساعدت في توازن السوق

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، خالد الفالح، إن تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوبك ساعدت في تحقيق توازن في السوق، وتدعم تعافيا لصناعة الخام لكنه ليس تعافيا كاملا.

وتابع الوزير "اتفقنا بعد الكثير من المباحثات أن الأفضل أن يكون التمديد تسعة أشهر إلى نهاية مارس 2018 ".

العراق.. يوافق على تمديد الاتفاق 9 أشهر

بدوره، أعلن وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، موافقة بلاده على تمديد خفض إنتاج النفط مدة 9 أشهر، الأمر الذي كانت توافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في نوفمبر.

وقال اللعيبي في مؤتمر صحافي مشترك مع الفالح في بغداد "نحن متفقون مع المملكة وتوجهاتها في استمرار خفض الإنتاج الذي اتفقنا عليه في منظمة أوبك، لفترة تسعة أشهر".

المكسيك تدعم تمديد تخفيضات إنتاج أوبك

ومن جهته، قال مساعد وزير الطاقة المكسيكي، ألدو فلوريس كيروجا إن المكسيك تدعم تخفيضات الإنتاج التي تطبقها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كوسيلة لتحقيق الاستقرار بأسواق النفط، وجلب استثمارات جديدة لقطاع الطاقة المحلي المتنامي.

وعبر فلوريس كيروجا عن اعتقاده بأن أعضاء أوبك ينبغي أن يواصلوا وسيواصلون خططهم لتنسيق تخفيضات إنتاج النفط حتى العام المقبل على الأقل. ولم يذكر ما إذا كان يفضل تمديد الاتفاق لستة أو تسعة أشهر وهو ما يناقشه أعضاء أوبك.