النفط يرتفع قبيل حسم "القرار" بتمديد تخفيضات أوبك

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات متقلبة في الوقت الذي طغت فيه توقعات لتمديد تخفيضات الإمدادات، التي تقودها أوبك وهبوط آخر في مخزونات الخام الأميركية على مقترح البيت الأبيض لبيع نصف احتياطيات البلاد النفطية.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 28 سنتا أو ما يعادل 0.52% لتسجل عند التسوية 54.15 دولار للبرميل، في حين زادت عقود خام القياس الأميركي 34 سنتا أو 0.66% إلى 51.47 دولار للبرميل.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا غداً للنظر في ما إذا كانت ستمدد اتفاقاً جرى التوصل إليه في ديسمبر، اتفقت بموجبه روسيا و11 دولة من غير الأعضاء في أوبك على تخفيض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من 2017.

وقال مندوبون في أوبك اليوم إن من المرجح أن تتفق المنظمة على تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية أثناء اجتماعها هذا الأسبوع لبحث كيفية التعامل مع تخمة الخام في الأسواق العالمية.

وتؤيد السعودية، العضو البارز في أوبك، تمديد تخفيضات الإنتاج لمدة 9 أشهر بدلا من 6 أشهر في الوقت الذي تسعى فيه إلى تسريع وتيرة إعادة التوازن للسوق ومنع أسعار النفط من الانزلاق مجدداً إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل.

مخزونات النفط الأميركية تهبط 1.5 مليون برميل

من جهته، قال معهد البترول الأميركي إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت انخفاضاً أقل من المتوقع الأسبوع الماضي في حين هبطت مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة بأكثر من التوقعات.

وأظهرت بيانات المعهد أن مخزونات الخام انخفضت 1.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 من مايو/أيار في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى هبوط قدره 2.4 مليون برميل.

وتراجعت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 210 آلاف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات المشتقات الوسيطة، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين لتراجع قدره 743 ألف برميل.

وقال معهد البترول إن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت 169 ألف برميل إلى 8.1 مليون برميل يوميا.