بنوك عالمية تمول "البترول الكويتية" بـ 6 مليارات دولار

وقعت شركة البترول الوطنية الكويتية، اتفاقا مع بنوك عالمية للحصول على تمويل بمبلغ 6.2 مليار دولار لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه الشركة حاليا.

ويهدف المشروع لتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله التابعتين لشركة البترول الوطنية، ويتضمن إنشاء 39 وحدة جديدة، وتحديث 7 وحدات، وإغلاق 7 أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل الديزل والكيروسين لتصديرها.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الوقود البيئي 4.680 مليار دينار 70%منها سيكون عبر تمويل من بنوك كويتية وأجنبية، والباقي تمويل ذاتي من الشركة.