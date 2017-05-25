أسعار النفط ترتفع تفاؤلا بتمديد خفض الإنتاج بقيادة أوبك

ارتفعت أسعار النفط قبيل اجتماع لمنظمة أوبك، اليوم الخميس، حيث من المتوقع أن يسفر عنه تمديد تخفيضات الإنتاج لما بعد 2017 لتزيد 9 أشهر على الأقل بعد 6 أشهر أولية في النصف الأول من العام الحالي.

وفي الساعة 05:39 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت 54.41 دولار للبرميل مرتفعة 45 سنتا بما يعادل 0.8 % عن إغلاقها السابق.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 40 سنتا أو 0.8 % إلى 51.76 دولار.

وكلا الخامين مرتفع أكثر من 16% عن أدنى مستوياتهما لشهر مايو أيار.

وارتفعت الأسعار بفعل إجماع على أن تتعهد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا بخفض الإمدادات 1.8 مليون برميل يوميا سيتقرر تمديده لما بعد 2017 بدلا من الاكتفاء بتغطية النصف الأول من السنة.

وقال جيفري هالي، المحلل لدى أواندا للوساطة في العقود الآجلة بسنغافورة إنه ثمة تكهنات بأن التخفيضات قد تزيد لتسعة أشهر وربما 12 شهرا.