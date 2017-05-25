الفالح: تعميق خفض الإنتاج غير ضروري الآن

قال وزير الطاقة السعودي المهندس خالد الفالح، إن الإجماع الحالي يرى أن تعميق تخفيضات إنتاج #النفط غير ضروري الآن.

وعاد #الفالح ليؤكد أنه يمكن تمديد خفض الإنتاج لأكثر من 9 أشهر إذا اقتضت الضرورة.

ويرى الفالح أنه يلحظ تراجعا كبيرا في مخزونات النفط ويتوقع تسارعه في الربع الثاني.

" #السعودية ستلتزم بسقف إنتاج النفط، وصادرات نفط يونيو أقل بكثير مما طلبه المستهلكون"، بحسب الفالح.

وأضاف أنه يكون هناك سقف إنتاج لليبيا و #نيجيريا.

وحول إنتاج النفط الصخري قال الفالح إن إنتاج #النفط_الصخري لا يحيد بأوبك عن مسارها.