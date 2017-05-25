باركليز: من المرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 شهور

قال بنك باركليز إن تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 شهور هو النتيجة الأرجح لاجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" الذي يعقد في فيينا اليوم.



وأضاف أن تمديد الاتفاق ستة شهور لينتهي في نهاية العام الحالي من شأنه أن يعيد طاقة أوبك الإنتاجية المعطلة إلى حيز التشغيل في الربع الأول من العام المقبل، عندما يكون الطلب العالمي على النفط في أدنى مستوياته عادة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وذكر باركليز أن تمديد الاتفاق حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل يعني أن المشاركين في الاتفاق سيزيدون الإنتاج عندما يكون الطلب قوياً، وفي هذا الحالة من المعتقد أن يقل تأثيره السلبي على أسعار النفط.