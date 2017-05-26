أسعار النفط تحت تأثير تمديد خفض الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الجمعة لتعوض بعض الخسائر الحادة التي تكبدتها في الجلسة السابقة عقب قرار قادته أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.

وهبطت أسعار الخام خمسة بالمئة أمس الخميس بعد القرار. وكان بعض المشاركين في السوق يتوقعون من منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين المستقلين تعميق تخفيضات الإنتاج.

وبحلول الساعة 1629 بتوقيت جرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 50 سنتا إلى 51.97 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.

وارتفاع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 68 سنتا إلى 49.58 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.

وتعهد كبار منتجي النفط داخل أوبك وخارجها في فيينا أمس الخميس بتمديد العمل بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018.

وعبر المنتجون عن ثقتهم بأن خطتهم ستقلص مخزونات النفط الخام إلى متوسط خمس سنوات البالغ 2.7 مليار برميل.