روسيا تتوقع تعديل خيارات اتفاق النفط مع أوبك

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك قد تبحث إمكانية تعديل خيارات الاتفاق خلال اجتماع لها.

وردا على سؤال عما إذا كانت بنود الاتفاق الذي جرت الموافقة على تمديده يمكن أن تتغير من الناحية النظرية، قال نوفاك "يمكننا عقد (اجتماع اللجنة) في أي وقت، لكن بموجب الخطة فإنها تجتمع كل شهرين".

وفي اجتماع عقد في فيينا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين على تمديد تعهد بخفض نحو 1.8 مليون برميل من الإنتاج يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان من المقرر أن ينتهي الاتفاق الأصلي الشهر القادم.