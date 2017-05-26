عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية أسواق طاقة

روسيا تتوقع تعديل خيارات اتفاق النفط مع أوبك

المصدر: موسكو - رويترز
رابط مختصر

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن لجنة مراقبة اتفاق خفض إنتاج النفط مع أوبك قد تبحث إمكانية تعديل خيارات الاتفاق خلال اجتماع لها.

وردا على سؤال عما إذا كانت بنود الاتفاق الذي جرت الموافقة على تمديده يمكن أن تتغير من الناحية النظرية، قال نوفاك "يمكننا عقد (اجتماع اللجنة) في أي وقت، لكن بموجب الخطة فإنها تجتمع كل شهرين".

وفي اجتماع عقد في فيينا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين على تمديد تعهد بخفض نحو 1.8 مليون برميل من الإنتاج يوميا حتى نهاية الربع الأول من 2018. وكان من المقرر أن ينتهي الاتفاق الأصلي الشهر القادم.

كلمات دالّة

#اتفاق, #النفط, #إنتاج, #أوبك, #روسيا, #الانتاج العالمي, #برنت

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر