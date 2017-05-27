النفط يتعافى مع تطلعات لاتفاق أكبر لخفض الإنتاج

تعافت أسعار النفط لتصعد أكثر من 1% لكنها أنهت الأسبوع على انخفاض يقارب 3% عقب قرار قادته أوبك بتمديد تخفيضات الإنتاج لم يلب تطلعات بعض المستثمرين.

وكان التداول محدودا بعد موجة البيع الكثيفة التي شهدتها جلسة الخميس وقبل عطلة نهاية أسبوع طويلة في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 69 سنتا أو 1.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 52.15 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوياته في الجلسة عند 50.71 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 90 سنتا أو 1.8 بالمئة ليبلغ عند التسوية 49.80 دولار للبرميل بعدما بلغ أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 48.18 دولار للبرميل.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها بمواصلة خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة تسعة أشهر أخرى حتى نهاية الربع الأول من 2018.

وهبطت أسعار الخام خمسة بالمئة، الخميس، بعد القرار، إذ كان بعض المشاركين في السوق يتوقعون تعميق تخفيضات الإنتاج.

وعلى مدى الأسبوع، انخفضت العقود الآجلة لبرنت 2.7 بالمئة، بينما نزلت عقود الخام الأميركي 1.1 بالمئة.