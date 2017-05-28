أرامكو تخطط لاستثمار 18 مليار دولار في أميركا بـ5 سنوات

قالت شركة "موتيفا" الأميركية، إن شركة أرامكو السعودية تنوي إنفاق 18 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة لتوسيع عملياتها في الأمريكتين.

وتملك "موتيفا" أكبر مصفاة في أميركا، وهي باتت مملوكة لأرامكو بالكامل بعد انتهاء شراكة استمرت 19 عاما بين الأخيرة وشل.

وأوضحت "أرامكو" أنه من المقرر ضخ استثمار مبدئي بقيمة 12 مليار دولار في مشروع لزيادة طاقة التكرير في مصفاة (موتيفا) في بورت آرثر بولاية تكساس، وهي بالفعل الأكبر في الولايات المتحدة، ولتوسعة عمليات موتيفا في سلسلة القيمة لقطاع البتروكيماويات، مرجحة ضخ استثمار إضافي بقيمة 18 مليار دولار على الأرجح بحلول العام 2023.

ومنذ اكتمال توسعة مصفاة "بورت آرثر" في العام 2012، والتي زادت طاقة تكرير النفط الخام بها إلى أكثر من المثلين لتصل إلى 603 آلاف برميل يومياً، تدرس "موتيفا" خططاً لمزيد من التوسعة في المصفاة.