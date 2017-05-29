"أدنوك" تسعى لشراء 960 ألف طن من البنزين خلال 5 أشهر

قال تجار إن شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" تسعى لشراء 960 ألف طن من البنزين في الفترة من يوليو إلى ديسمبر لسد النقص الناجم عن حريق في مصفاة الرويس في يناير.



ويعني ذلك أن المشتريات الشهرية ستبلغ 160 ألف طن في المتوسط. وستشتري أدنوك الشحنات من خلال مناقصة، بحسب ما ورد في "رويترز".



وسبق أن طلبت أدنوك شراء أكثر من 500 ألف طن من البنزين للتسليم في الفترة من مارس إلى يونيو.



وأعادت أدنوك تشغيل وحدة للخام بعد حريق، غير أن وحدة البنزين ما زالت متعطلة عن العمل.