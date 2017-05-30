بداية موسم الرحلات بأميركا تدعم النفط ومخاوف من التخمة

دعم موسم الرحلات الصيفية في الولايات المتحدة أسعار الخام الأميركي، اليوم الثلاثاء، إلا أن المخاوف إزاء تخمة المعروض ما زالت تتصاعد.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي فوق 50 دولارا في المعاملات المبكرة اليوم قبل أن تنزل إلى 49.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:55 بتوقيت غرينتش بانخفاض سنتين عن سعر الإغلاق السابق.



ويتجه الطلب على وقود السيارات في الولايات المتحدة صوب تسجيل زيادة كبيرة مع انطلاق موسم الرحلات الصيفية، الذي بدأ رسميا في عطلة يوم الذكرى في مستهل هذا الأسبوع.



وقالت جمعية السيارات الأميركية قبل يوم الذكرى إنها تتوقع أن يسافر 39.3 مليون أميركي لمسافة 80 كيلومترا أو أكثر بعيدا عن منازلهم في عطلة نهاية أسبوع يوم الذكرى.



وعلى الرغم من ذلك، قال متعاملون إن المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات تضغط على الأسعار.



وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن شركات التنقيب زادت عدد منصات الحفر للأسبوع 19 على التوالي إلى 722 منصة، وهو أعلى عدد منذ أبريل 2015 وأطول موجة صعود على الإطلاق.



وانعكست التخمة على الأسواق العالمية وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 52.09 دولار للبرميل بانخفاض 22 سنتا أو ما يعادل 0.3 %.