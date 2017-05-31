95 % التزام أعضاء أوبك بخفض الإنتاج في مايو

قال محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء إن التعاون بين المنظمة والمنتجين المستقلين سيستمر بعد انتهاء سريان الاتفاق الحالي لخفض الإنتاج. وقال باركيندو خلال زيارة لموسكو "نعتقد أن التعاون يصب في مصلحة المستهلكين والمنتجين".

وأظهر مسح لرويترز أن أعضاء أوبك المشاركون في تقليص الإمدادات يحققون 95% من تعهدات الخفض في مايو مقارنة مع 90% في أبريل.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إن الموعد المبدئي للاجتماع التالي للجنة المراقبة المشتركة بين أوبك والمنتجين المستقلين سيعقد في الفترة بين 22 و24 يوليو تموز في روسيا.

جاءت تصريحات نوفاك اليوم الأربعاء عقب اجتماع مع باركيندو.

وانخفضت أسعار النفط لأدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع اليوم الأربعاء بفعل أنباء عن تعافي الإنتاج الليبي من مشكلة فنية في حقل نفطي، مما أجج المخاوف من أن المنتجين غير المشاركين في اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوبك يقوضون الاتفاق الذي يهدف لتقليص مخزونات الخام العالمية.

وبحلول الساعة 1039 بتوقيت جرينتش انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 1.15 دولار أو 2.2 بالمئة ليصل إلى 50.69دولار للبرميل بعد أن لامس في وقت سابق أدنى مستوياته منذ 12 مايو أيار عند 50.63 دولار للبرميل.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 96 سنتا أو اثنين بالمئة ليصل إلى 48.70 دولار للبرميل.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون آخرون من بينهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس آذار 2018.

وكان من المقرر أن ينتهي الاتفاق الأصلي البالغة مدته ستة أشهر في يونيو حزيران. وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات بينما لا يشارك منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة في الاتفاق ويزيدون الإنتاج.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين إن من المتوقع أن يرتفع إنتاج ليبيا من الخام إلى 800 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام، بعد أن لامس ذلك المستوى هذا الشهر لفترة وجيزة قبل حدوث مشكلة فنية في حقل الشرارة قلصت الإنتاج.

وقالت المؤسسة إن الإنتاج يبلغ حاليا 794 ألف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الشحن على منصة تومسون رويترز ايكون أنه مع استبعاد الصادرات المنقولة عبر خطوط الأنابيب صدرت ليبيا 500 ألف برميل يوميا في المتوسط منذ بداية العام مقارنة مع متوسط قدره 300 ألف برميل يوميا فقط في 2016.