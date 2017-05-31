مصادر: 10.9 مليون برميل إنتاج روسيا من النفط في مايو

قال مصدران مطلعان بقطاع النفط إن إنتاج روسيا من الخام بلغ 10.944 مليون برميل يوميا في الفترة بين الأول والثلاثين من مايو بما يتماشى مع الاتفاق العالمي الخاص بخفض الإنتاج مع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".

وأبلغ ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه لا تعارض بين بلديهما بشأن سوق النفط.

وقال بوتين لولي ولي العهد السعودي في اللقاء الذي جرى بالعاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء، إن اتفاقات الطاقة بين البلدين تحظى بأهمية كبيرة وإن موسكو والرياض طورتا علاقاتهما بنجاح لتحقيق استقرار سوق الطاقة وأسعار النفط.

وقالت شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا في بيان إن رئيسها التنفيذي إيجور سيتشن ناقش مع وزير الطاقة السعودي خالد الفالح آفاق التعاون خلال اجتماعهما.

وكانت منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط قد أعلنت الاتفاق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط لتسعة أشهر حتى مارس 2018.