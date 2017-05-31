وزير النفط الكويتي: نتوقع تحسن أسعار النفط في يوليو

يتوقع وزير النفط الكويتي عصام المرزوق تحسن أسعار النفط الخام في يوليو المقبل.



وانخفضت أسعار النفط 1% اليوم مع زيادة الإنتاج الليبي التي أججت المخاوف القائمة بالفعل من ارتفاع الإنتاج الأميركي بما يقوض تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.



وبحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 54 سنتا أو 1% عن الإغلاق السابق ليصل إلى 51.30 دولار للبرميل.

