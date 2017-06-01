عقود النفط الآجلة ترتفع مع انخفاض المخزونات الأميركية

ارتفعت العقود الآجلة للنفط، اليوم الخميس، بعدما لامست أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة بدعم من توقعات بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية للمناخ وتقرير أظهر أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت بأكثر من المتوقع.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه سيعلن اليوم قراره بشأن بقاء الولايات المتحدة في اتفاقية عالمية تهدف لمكافحة التغير المناخي، حيث قال مصدر مطلع إنه يستعد للانسحاب من اتفاقية باريس.

وبحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم يوليو 37 سنتا أو 0.73% إلى 51.32 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة 1.53 دولار أمس الأربعاء أو ما يعادل ثلاثة بالمئة إلى 50.31 دولار للبرميل في آخر يوم لعقود أقرب استحقاق. وكان هذا أقل مستوى إغلاق لخام برنت منذ العاشر من مايو، وانخفضت العقود 2.7% في الشهر الماضي، وهو ثالث انخفاض شهري.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتا أو ما يعادل 0.66% إلى 48.92 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.34 دولار أو ما يعادل 2.7 بالمئة في الجلسة السابقة إلى 48.32 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 12 مايو/أيار. ونزل الخام الأميركي القياسي للشهر الثالث في مايو/أيار حيث انخفض 2 بالمئة.

وأظهرت بيانات معهد البترول الأميركي أن مخزونات الخام انخفضت 8.7 مليون برميل إلى 512.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 مايو مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وتعلن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تقرير المخزونات الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفع في مايو، وهي أول زيادة شهرية منذ بداية العام.