الفالح: أوبك والمستقلون قد يعمقون خفض الإنتاج في نوفمبر

كشف وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن المشاركين في الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط قد يدرسون إمكانية تعميق التخفيضات في نوفمبر.



جاءت تصريحات الفالح خلال المنتدى الاقتصادي الدولي المنعقد في سان بطرسبرغ.

في المقابل، استبعد نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، أي تغيير سيطرأ على الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إذا هبطت أسعار الخام.

وقال دفوركوفيتش "إذا نزلت الأسعار فلا أعتقد أننا سنعدل الاتفاق".



واتفقت روسيا و10 دول أخرى من خارج أوبك في ديسمبر الماضي على مشاركة المنظمة في خفض الإنتاج للمرة الأولى في 15 عاما.

وفي الأسبوع الماضي اتفقت أوبك مع المنتجين المستقلين على تمديد التخفيضات لمدة 9 أشهر أخرى حتى مارس 2018.