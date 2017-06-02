بعد الطرح الأولي.. أرامكو تستثمر في الغاز المسال عالميا

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الجمعة، إن شركة "أرامكو" السعودية تهدف إلى الاستثمار على مستوى العالم في إنتاج الغاز والغاز الطبيعي المسال، بعد إجراء طرحها العام الأولى.

وأكد الفالح أنه من المستبعد أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى ذروته قبل 2050.



واتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الفالح في الرأي قائلا إنه من غير المرجح أن يصل الطلب إلى ذورته قبل منتصف القرن الحالي.



بدوره، أوضح رئيس رويال داتش شل، قبن فان بوردن، أن الطلب على النفط قد يبلغ ذروته في أواخر العقد الثالث من القرن الحالي أو مطلع العقد الرابع، بينما توقع الرئيسان التنفيذيان لشركتي بي.بي و"توتال"، بوب دادلي وباتريك بويان أن يبلغ الطلب على النفط الذروة قرب 2040.