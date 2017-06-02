كبريات شركات النفط الروسية تتسابق للتحالف مع "أرامكو"

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن شركة روسنفت أكبر منتج للنفط في روسيا وشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو ستدرسان استثمارات مشتركة في أصول بالمملكة، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وكانت شركة "أرامكو" قد أشارت، على تويتر الاثنين الماضي، إلى أن رئيسها التنفيذي أمين الناصر التقى بالرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيجور سيتشن.

ويأتي الاجتماع بعد اتفاق توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في الآونة الأخيرة مع منتجين مستقلين لتمديد تخفيضات الإنتاج.

ولم تتطرق أرامكو في ما نشرته آنذاك لتفاصيل بشأن موعد عقد الاجتماع، لكنها قالت إن سيتشن "اطلع على أعمال واستراتيجيات الشركة".

شركة لوك أويل

بدوره، كشف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية، وحيد الكبيروف، عن اعتزام الشركة لتسويق النفط مع أرامكو السعودية.



وأضاف أن شركة "لوك أويل" ستبقي على حجم الاستثمارات في 2017 عند مستوى 2016.



وقال: "سننتج 88 مليون طن من النفط هذا العام بانخفاض 2.3 مليون طن عن العام الماضي".

من جهة أخرى، ذكرت وكالة تاس الروسية أن السعودية ستدرس الاستثمار في شركة أوراسيا دريلينج كبرى الشركات الروسية المتخصصة في خدمات الحقول النفطية من حيث الأمتار المحفورة.