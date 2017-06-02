روسنفت تحذر من زعزعة سوق النفط مع نمو الإنتاج الأميركي

اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الروسية العملاقة روسنفت إيجور سيتشن أن الاتفاق العالمي على خفض إنتاج النفط لم يعط سوى متنفس مؤقت، محذرا من أن تنامي الصادرات النفطية للمنتجين الأميركيين قد يزيد من زعزعة استقرار السوق.



وأكد سيتشن أن أسعار النفط المتدنية ستبقى لفترة طويلة، مضيفا أنه لا يمكن إعادة الاستقرار للسوق ما لم يكبح جميع المنتجين إنتاجهم.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن منتجي الخام في الولايات المتحدة قد يضيفون ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا لإنتاج النفط العالمي في العام المقبل بما يبدد أي مكاسب محققة من الاتفاق العالمي على خفض الإنتاج.



وذكر سيتشن أن روسيا بإمكانها زيادة إنتاجها النفطي أكثر لتلبية الطلب المتنامي في المستقبل.