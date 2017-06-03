أرامكو تضخ استثمارات بـ 600 مليار ريال حتى 2019

تواصل شركة أرامكو السعودية خططها لرفع حجم استثماراتها في قطاع النفط والغاز في المملكة وخارجها على الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي في قيمة النفط الخام، حيث تخطط أرامكو إنفاق نحو 600 مليار ريال في استثمارات محلية ودولية ضخمة تتضمن تطوير حقول نفطية رئيسة بالمملكة إلى عام 2019 بحسب جريدة الرياض.

وقررت شركة أرامكو السعودية ومضت قدما في أعمال تطوير عدد من حقول النفط الرئيسية التابعة لها والتي تمثل جزءا من التوسع المتكامل للنفط والغاز، حيث أعلنت شركة "أميك فوستر ويلر" البريطانية، عن فوزها بعقود تطوير حقل مرجان البحري في المنطقة الشرقية، شمال الجبيل.

وبموجب العقد الذي يمتد إلى 5 سنوات، سوف تقوم الشركة البريطانية بتوفير الخدمات الهندسية وخدمات التصميم وإدارة المشروعات وخدمات الدعم لوحدة إضافية لفصل الغاز عن النفط بسعة 300 ألف برميل يوميا. كما ستقوم بتوفير خدمات مماثلة لوحدة جديدة لمعالجة الغاز ومرفق للتوليد المزدوج ولإضفاء تغييرات على وحدة قائمة لإضافة سعة تجزئة لسوائل الغاز الطبيعي.

ويرتبط حقل الحصباة المغمور بمعمل فرز الغاز عن الزيت رقم 2 في المرجان وقد تم إنشاء ست منصات لإنتاج الغاز ومنصتين لربط الحقل بمعمل الحصباة، وكذلك خطا أنابيب بطول 160 كيلومتراً لنقل ما يقرب من 2.0 بليون قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المرافق، كما سيكون هناك تمديدات يصل طولها إلى 50 كيلومتراً من التمديدات الكهربائية والاتصالات من معمل فرز الغاز عن الزيت رقم 2 في المرجان إلى المعمل، وجميعها تحت مياه البحر.

وتشيد أرامكو 17 قاعدة لمنصات نفطية تابعة لها في حقلي بري ومرجان وتوريد 9 قواعد منصات نفطية في حقل بري و8 قواعد في حقل مرجان، وإطلاق أعمال هندسية ضخمة وشراء المواد والتوريد والتصنيع والنقل، لتنفيذ برامج أرامكو السعودية لتطوير حقول النفط والغاز المغمورة في المنطقة السعودية في الخليج العربي.

وقال رئيس مشاريع أوبستريم كابيتال، أميك فوستر ويلر، نيك شورتن، إن الشركة لعبت دورا رئيسيا في العديد من استثمارات أرامكو السعودية الرئيسية سواء التمهيدية أو النهائية في مجال الإنتاج. وتعمل شركة "أميك البريطانية" بمجال النفط والغاز من الإنتاج إلى التكرير والتجهيز والتوزيع للمنتجات المشتقة وفي أسواق التعدين والطاقة، وتمتلك 35 ألف عامل في أكثر من 55 دولة، بإيرادات تبلغ 5.4 مليار جنيه إسترليني بنهاية 2016.