أكبر صناديق روسيا يرحب بالاستثمارات مع السعودية

قال كيريل ديمترييف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي لرويترز إن الصندوق الذي تدعمه الحكومة سيرحب بالاستثمارات السعودية في أوراسيا دريلينج أكبر شركة لخدمات الحقول النفطية بروسيا.

وأعلن الصندوق الروسي استحواذه على حصة أقلية في الشركة ضمن كونسورتيوم مع صندوق استثمار إماراتي وشركاء صينيين.

وقال ديمترييف على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبرغ بروسيا "سنرحب بإسهام الشركاء السعوديين في الاستثمارات بأوراسيا دريلينج، نعتقد أنه إذا بدأت هذه الشركة العمل في السعودية فإنها ستكون مثالا جيدا على التعاون".

وتكثف السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط تعاونهما بعد أن ساعدتا على إبرام اتفاق عالمي لخفض إنتاج الخام يهدف إلى دعم أسعاره.

وفي 2015، ألغت أوراسيا دريلينج لخدمات الحفر إدراج أسهمها في بورصة لندن بعد انهيار صفقة كانت شلومبرجر، أكبر شركة لخدمات حقول النفط في العالم، ستشتري بموجبها حصة في الشركة.

وقالت مصادر لرويترز في مارس إن الصندوق الروسي الصيني، الذي أنشأه صندوق الاستثمار المباشر الروسي ومؤسسة الاستثمار الصينية المدعومان من حكومتي البلدين، يتطلع إلى التحالف مع مبادلة الإماراتية لشراء نحو 13 إلى 15 % من أسهم جديدة في أوراسيا.

وقال ديمترييف إن الصندوق وشركاء يشترون حصة أقلية لكنه امتنع عن ذكر تفاصيل. وقال إن من المرجح أن يظل الصندوق مستثمرا في أوراسيا خلال السنوات الخمس إلى السبع المقبلة ويهدف إلى مساعدة الشركة على تطوير أعمالها في الشرق الأوسط.