الفالح: تعميق خفض إنتاج النفط أمرٌ محتمل

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إنه قد تكون هناك حاجة للقيام بتخفيضات أخرى في إنتاج النفط في المستقبل، لافتاً إلى أن منتجي منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومنتجي النفط الكبار الآخرين سيقيمون وضع السوق في يوليو.

وكانت أوبك ودول أخرى بقيادة روسيا قد اتفقت الأسبوع الماضي على تمديد اتفاق لخفض إنتاج النفط العالمي 9 أشهر أخرى حتى مارس 2018.

ومن المقرر أن تلتقي لجنة شُكلت لمراقبة التخفيضات في روسيا في يوليو.

واعتبر الفالح، الذي يزور روسيا، أنه سيكون بمقدور اللجنة حينئذ الحكم على ما إذا كانت التخفيضات فعالة في دعم أسعار النفط التي انخفضت إلى النصف خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب تخمة المعروض من النفط، بحسب ما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتوصلت روسيا والسعودية في الآونة الأخيرة إلى توافق، تزعمت بموجبه أكبر دولتين مصدرتين للنفط في العالم الاتفاق العالمي لخفض الإنتاج.

وكان توقع الفالح، في وقت كان يتحدث إلى جانب نظيره الروسي ألكسندر نوفاك في موسكو، استمرار هذا التعاون الجديد بعد انتهاء الاتفاق الحالي بشأن الإنتاج.