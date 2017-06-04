مصر تستهدف خفض واردات الوقود إلى الثلث بـ2019

قال وزير البترول المصري، طارق الملا، إن مصر تستهدف خفض وارداتها من الوقود إلى الثلث بحلول عام 2019 بفضل مشروعات إنتاج النفط والغاز الطبيعي والتكرير.

وأضاف الملا، أن وزارة البترول وضعت خطة لزيادة معدلات إنتاج البلاد من المواد البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد إلى 10% من إجمالي الاستهلاك بحلول 2019 مقارنة مع 30% يتم استيرادها حاليا".

ويبلغ استهلاك مصر من الوقود 6.8 مليون طن شهريا، حسب ما أكد للملا.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز الطبيعي المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي، مما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.

وتتطلع مصر إلى تسريع إنتاج الغاز من حقول جديدة وتهدف إلى التوقف عن الاستيراد بحلول 2019.