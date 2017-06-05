التوترات مع قطر ترفع أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد قرار 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بقطر.

وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6% في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر يوم الجمعة. وارتفع خام برنت فوق 50.40 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي إلى 48.17 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن زيادة الإنتاج الأميركي ستؤثر على اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.

وكانت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الاثنين، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.