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التوترات مع قطر ترفع أسعار النفط فوق 50 دولاراً للبرميل

المصدر: العربية.نت
منصة للنفط
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ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، بعد قرار 4 دول عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها بقطر.

وارتفع النفط الخام بنسبة 1.6% في العقود الآجلة، وذلك بعد تكبده الخسارة الأكبر هذا الشهر يوم الجمعة. وارتفع خام برنت فوق 50.40 دولار للبرميل، في حين ارتفع الخام الأميركي إلى 48.17 دولار للبرميل.

وانخفضت الأسعار الأسبوع الماضي وسط مخاوف من أن زيادة الإنتاج الأميركي ستؤثر على اتفاقية أوبك لخفض الإنتاج.

وكانت كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر، قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر، الاثنين، حماية لأمنها من مخاطر الإرهاب والتطرف.

كلمات دالّة

#نفط, #أسواق, #اقتصاد, #قطر, #دول الخليج, #مقاطعة قطر

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