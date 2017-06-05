مصدر:خط دولفين للغاز بين قطر والإمارات يعمل بشكل طبيعي

قال مصدران في قطاع الغاز إن خط الأنابيب دولفين المتجه من قطر إلى الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان يعمل بشكل طبيعي اليوم الاثنين على الرغم من الخلاف السياسي بين الدوحة ودول عربية.



وأكد المصدران استمرارية عمل خط الأنابيب، في حين أشار مصدر آخر إلى أن "لا أثر على عمان، فالتدفقات ما زالت مستمرة".



وأعلنت السعودية والإمارات ومصر والبحرين اليوم الاثنين قطع جميع العلاقات، بما في ذلك النقل، مع قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.



ويربط حقل دولفين للغاز حقل الشمال القطري العملاق بالإمارات وسلطنة عمان وكان أول مشروع غاز عابر للحدود في منطقة الخليج ويضخ نحو ملياري قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى الإمارات.