زيادة "مفاجئة" في المخزونات الأميركية تهبط بالنفط 3%

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت على خلاف المتوقع الأسبوع الماضي مع انخفاض استهلاك مصافي التكرير وتراجع الصادرات.

وزادت مخزونات الخام 3.3 مليون برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من يونيو، بينما توقع المحللون انخفاضاً قدره 3.5 مليون برميل، وهي الزيادة الأولى للمخزونات في 10 أسابيع.

وزادت خسائر خام برنت عن 3% بعد تقرير المخزونات الأميركية ليتراجع عن مستوى 49 دولارا للبرميل.

يأتي ذلك عقب تراجع المصافي عن مستويات المعالجة القياسية المرتفعة التي بلغتها الأسبوع السابق لكن شركات التكرير الأميركية ما زالت تنتج بمعدلات مرتفعة جدا.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركية انخفاضا حادا وهبطت أكثر من 4% إلى 46.12 دولار للبرميل في الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت مخزونات البنزين 3.3 مليون برميل بينما توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 580 ألف برميل. فيما وتراجعت العقود الآجلة للبنزين في بورصة نيويورك التجارية نحو 4% بعد صدور البيانات.

وتراجع استهلاك الخام في مصافي التكرير 283 ألف برميل يوميا إلى 17.2 مليون برميل يوميا من مستوى الأسبوع السابق القياسي البالغ 17.5 مليون برميل يوميا.

وتراجعت الصادرات الأميركية الإجمالية إلى 557 ألف برميل يوميا من مستوى قياسي بلغ 1.3 مليون برميل يوميا الأسبوع السابق.

بينما ارتفعت واردات الولايات المتحدة من الخام 1.1 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.78 مليون برميل يوميا.