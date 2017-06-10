ارتفاع عدد حفارات النفط الأميركية للأسبوع الـ 21

زادت شركات الطاقة الأميركية عدد حفارات النفط للأسبوع الحادي والعشرين على التوالي في استمرار لموجة التعافي في أنشطة الحفر المستمرة منذ عام مع تعزيز المنتجين إنفاقهم وسط توقعات بأن أسعار الخام سترتفع في الأشهر القادمة.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة إن الشركات أضافت 8 منصات حفر نفطية في الأسبوع المنتهي في التاسع من يونيو ليصل العدد الإجمالي إلى 741 منصة، وهو أعلى مستوى منذ أبريل نيسان 2015.

ويعادل ذلك أكثر من مثلي عدد الحفارات في الأسبوع المقابل قبل عام عندما بلغ عدد الحفارات العاملة 328 منصة فقط.

وتباطأت وتيرة زيادة عدد الحفارات مع تراجع أسعار الخام على مدار الشهرين الماضيين، حيث هبط متوسط عدد المنصات التي جرت إضافتها خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى سبع حفارات فقط.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأميركي عند نحو 46 دولارا للبرميل بما يضع عقود أقرب استحقاق على مسار الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي في ظل إشارات على وجود تخمة في المعروض من الوقود على الرغم من الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لإعادة الاستقرار إلى السوق.

وبعد أن اتفقت أوبك ومنتجون من خارجها في ديسمبر كانون الأول على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لستة أشهر من يناير كانون الثاني إلى يونيو حزيران 2017 وافقت المنظمة والمنتجون المستقلون في 25 مايو أيار على تمديد الاتفاق 9 أشهر إضافية حتى نهاية مارس 2018.

بيد أنه بحسب بيانات اتحادية من المتوقع أن يزيد المنتجون الأميركيون إمداداتهم إلى 9.3 مليون برميل يوميا في 2017 وإلى مستوى قياسي يبلغ عشرة ملايين برميل يوميا في 2018 مقارنة مع 8.9 مليون برميل يوميا في 2016.