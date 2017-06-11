السعودية تتوقع تسارع انخفاض المخزون النفطي خلال 3 أشهر

قال وزير الطاقة السعودي، المهندس خالد الفالح، إن تراجع المخزون النفطي سيتسارع في الأشهر الثلاثة أو الأربعة القادمة.

وأضاف الفالح متحدثا للصحافيين في أستانة عاصمة كازاخستان، أن السعودية ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل.

وقال خلال مؤتمر صحافي "السوق الأميركية ستظل مهمة (لنا) وسنواصل في المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تتلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي".

وكان الفالح قد صرح، أمس السبت، أنه ما من شيء يستدعي إدخال تعديلات الآن على اتفاق منتجي النفط في العالم، واصفا انخفاض أسعار النفط في الآونة الأخيرة بأنه رد فعل مبالغ فيه للسوق على أخطاء إحصائية.

وقال الفالح للصحافيين خلال زيارة لكازاخستان، إنه لا يتوقع أن تؤثر القضايا الدبلوماسية والسياسية مع قطر بأي شكل من الأشكال على اتفاق إنتاج النفط.

وأضاف أن الوقت سيصحح الخطأ الإحصائي، وأن اتفاقات الشهر الماضي لتمديد خفض الإنتاج العالمي ستجني ثمارها خلال أسابيع وأشهر. وأوضح أنه مقتنع بأن التوجه العام للسوق هو إعادة توازن.

نوفاك: لا حاجة لإعادة النظر باتفاق خفض الإنتاج



من جهته، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك إنه لا توجد حاجة إلى إعادة النظر في اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي لأن من السابق لأوانه أخذ أي قرار.