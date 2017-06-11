قطر تعلن التزامها باتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير الطاقة القطري محمد السادة إن قطر ما زالت ملتزمة باتفاق خفض إنتاج النفط المبرم بين منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.

وقال الوزير في بيان إن الأوضاع في المنطقة لن تمنع قطر من الالتزام بتعهدها الدولي خفض إنتاجها من النفط.

وبحسب تقرير رويترز، تراجعت الأسعار أكثر من عشرة بالمئة إلى أقل من 50 دولارا للبرميل منذ اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها في 25 مايو/أيار على تمديد خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس/آذار. كان الاتفاق الأصلي يغطي فقط النصف الأول من 2017.

وتتركز الأنظار على نيجيريا وليبيا، عضوي أوبك المعفيين من تخفيضات الإنتاج لمساعدتهما على تجاوز سنوات القلاقل التي أضرت بإنتاجهما. ويعلن كلا البلدين حاليا ارتفاع الإنتاج.

يضاف ذلك إلى بواعث القلق بين البعض في أوبك حيال مدى فعالية اتفاق خفض الإنتاج الذي يتآكل أثره بالفعل من جراء زيادة الإنتاج الصخري الأميركي.

وأبلغ مندوب بأوبك رويترز أن اتفاقا لكبح الإنتاج "دون تجميد إنتاج ليبيا ونيجريا لا فائدة ترجى منه".