"سابك" تنوي تطوير مجمع بتروكيماويات مع شركة كازاخستانية

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توقيع مذكرة تفاهم لدراسة تطوير مجمع بتروكيماويات مع شركة (United Chemical) الكازاخستانية، بتاريخ 10 يونيو 2017 لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن المذكرة تتضمن إمكانية اشتراك الطرفين في تطوير مجمع بتروكيماويات جديد، يكون موقعه في منطقة اتيراو، مبينة أنه في ضوء نتائج الدراسة المشار إليها سيتخذ الطرفان القرار الاستثماري لتطوير المشروع، والمشروط بالحصول على التراخيص الفنية والرقابية اللازمة.

وأوضحت أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجيتها المستمرة والرامية لتحقيق التنويع الجغرافي لعملياتها، والسعي لاكتشاف فرص استثمارية جديدة تمكّن الشركة من دخول أسواق جديدة.