الفالح: نتطلع إلى شراكة نفطية طويلة وجيدة مع روسيا

قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، إن بلاده ستزيد الصادرات إلى الولايات المتحدة في المدى الطويل، وأكد الفالح أن السوق الأميركية ستظل مهمة للسعودية، لافتاً إلى أن المملكة ستواصل على المدى الطويل زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي تلقى إمدادات جيدة في الوقت الحالي.

وأضاف الفالح في حديثه الخاص مع "العربية.نت" في أستانا عاصمة كازاخستان، أن مستقبل علاقات السعودية مع روسيا في قطاع الطاقة من جيدة إلى الأفضل، سواء مع دول وسط آسيا وبحر قزوين التي هي دولة صديقة، وهناك مجالات كثيرة للتعاون في الطاقة والبتروكيماويات والتعدين والاستثمارات المشتركة، وروسيا نفس الشيء هي امتداد لهذه المنطقة، ويجمع المملكة بهذه الدول روابط اقتصادية كبيرة من ناحية أهمية قطاع الطاقة في اقتصاد كل من روسيا والسعودية.

وقال الفالح إن سياسة المملكة العربية السعودية منذ عقود تنأى بالبترول وموثوقيته واعتماد العالم عليه عن السياسة، ودائما نعتمد على مبدأ أساسي وهو استقرار الأسواق لما فيه الخير والمصلحة للمنتجين والمستهلكين في نفس الوقت، ولذا تستثمر المملكة في طاقة فائضة وفي موثوقية الإنتاج وفي الحوار بين المنتجين والمستهلكين. وأضاف وزير الطاقة السعودي، في الفترة الأخيرة بنينا جسوراً مع دول من خارج أوبك بقيادة روسيا وأتت هذه السياسة ثمارها من ناحية وصولنا إلى اتفاق السنة الماضية لخفض الإنتاج ومددنا الاتفاق هذه السنة ورأينا استقراراً نسبياً في الأسواق ونتطلع إلى تعافي الأسواق بشكل كامل واستمرار التعاون على المدى البعيد بين المنتجين.

وجاء حديث الوزير السعودي على هامش افتتاح معارض إكسبو 2017 تحت عنوان "طاقة المستقبل "في أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان، الذي تشارك في فعالياته 115 دولة و22 منظمة دولية، بأجنحة ضخمة وبرامج تتعلق بالطاقة المستدامة والنظيفة والطاقة الخضراء. ويشكل المعرض منصة دولية هامة لمستقبل الطاقة المستدامة ومركز جذب للتكنولوجيا الجديدة.

ويتوقع وصول أعداد كبيرة من الوفود والسياح إلى عاصمة كازاخستان لمتابعة اكسبو 2017، في الوقت الذي سينظم فيه عددا من المؤتمرات الدولية الرئيسية بمشاركة وزراء الطاقة والسياحة، فيما يتزامن الاحتفال الختامي للمعرض مع القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامي حول العلوم والتكنولوجيا بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء.

وكان الرئيس الكازاخي نور سلطان نازارباييف اقترح إنشاء مركز الأمم المتحدة الدولي لتطوير التكنولوجيات الخضراء والمشاريع الاستثمارية في الدورة الـ 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة.