بداية مستقرة لسعر النفط بعد خسارة أسبوعية تجاوزت 3%

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، مع رهان تجار التعاملات الآجلة على أن السوق ربما تكون شهدت الأسوأ بعد هبوط قياسي في الأسواق في الآونة الأخيرة حتى في الوقت الذي مازالت فيه الأسواق الفعلية تعاني من تخمة المعروض، ولاسيما بسبب زيادة متواصلة في عدد منصات الحفر بالولايات المتحدة.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 0.02 سنتا إلى 48.14 دولار للبرميل عند الساعة 0:8 بتوقيت غرينتش، أو 0.15% عن مستوى إغلاقها السابق.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.05 سنتا أو 0.11% إلى 45.77 دولار للبرميل.