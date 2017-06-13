النفط يواصل ارتفاعه مدعوماً بثقة المستثمرين بالسوق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في آسيا، اليوم الثلاثاء، بينما ما زال المستثمرون يعولون على قدرة الأسواق على امتصاص المخزونات وتراجع في العرض العالمي.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم تموز/يوليو 19 سنتا ليبلغ 46,27 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

وسجل برميل برنت المرجعي الأوروبي أرباحاً بـ 22 سنتا إلى 48,51 دولار.

وكانت الدول الأعضاء في أوبك وعشرة بلدان أخرى اتفقت على خفض إنتاجها حتى آذار/مارس 2018. لكن الأسواق لم تصدر أي مؤشرات تدل على أن هذه الخطوة تسمح بامتصاص الفائض في العرض الذي يؤثر على الأسعار.

وبات المستثمرون ينتظرون التقديرات الأسبوعية للاتحاد الخاص "المعهد الأميركي للنفط" (أميريكان بتروليوم انستيتيوت) حول حجم مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وقال الخبير الاستراتيجي في مجموعة "اكسي-تريدر" غريغ ماكينا إن "الأسعار تحددها المعطيات حول الاحتياطات التي تشكل العناصر الوحيدة التي يمكنها أن تثبت أو تنفي تأكيدات أوبك أن السوق في طريق العودة إلى التوازن".

وخسر سعر برميل النفط الأسبوع الماضي 3,8% من قيمته في نيويورك، متراجعا بنسبة 11% منذ قمة أوبك في نهاية أيار/مايو. وهذه الخسائر مرتبطة خصوصا بالارتفاع غير المتوقع لمخزونات النفط الأميركية.