مصر تعتزم خفض وارداتها من الغاز المسال 30% في سبتمبر

قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لرويترز، اليوم الثلاثاء، إن مصر ستخفض وارداتها من شحنات الغاز المسال 30% بداية من سبتمبر المقبل.

وأوضح في اتصال هاتفي طالبا عدم نشر اسمه "نعتزم استيراد 10 شحنات شهريا من الغاز المسال خلال يونيو ويوليو على أن ينخفض العدد إلى 7 شحنات شهريا في سبتمبر ثم إلى 5 شحنات مع بدء الإنتاج من حقل ظُهر".

اكتشفت إيني الحقل ظُهر في 2015، وهو أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وتقدر احتياطياته بنحو 850 مليار متر مكعب.

واستكملت الشركة الإيطالية عملية نيل الموافقة على تطويره في فبراير/شباط، ومن المقرر بدء إنتاج الغاز منه بنهاية هذا العام.

وتجري مصر محادثات مع موردي الغاز المسال لتأجيل شحنات متعاقد عليها للعام الحالي، وتهدف لخفض مشتريات 2018 في ظل ارتفاع إنتاج الغاز المحلي من الاكتشافات الجديدة، ما قلص الطلب على الغاز المستورد الأعلى تكلفة.

وكان مصدر مصر بالقطاع قال في مايو إن إيجاس قلصت خطط مشتريات الغاز المسال لعام 2018 من 70 شحنة إلى 30 شحنة.